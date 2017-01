POL-COE: Nordkirchen, Altendorf, Wandererparkplatz/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 18.01.2017 zwischen 15.45 Uhr und 16.32 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Skoda ein. Den Wagen hatte die 42-jährige Nordkirchenerin auf dem Wandererparkplatz Altendorf in Nordkichen abgestellt. Aus dem Handschuhfach stahlen die Täter das Portemonnaie mit verschiedenen Dokumenten und Karten der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell