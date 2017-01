POL-COE: Ascheberg, Josef-Wintrup-Weg/ Einbruchsversuch

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 18.01.2017 gegen 19.30 Uhr hebelten Unbekannte an der Terrassentür eines Einfamilienhauses am Josef-Wintrup-Weg in Ascheberg. Durch den Lärm wurden die Bewohner auf den Einbruch aufmerksam. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell