POL-COE: Dülmen, An der Silberwiese/ Kennzeichenmissbrauch

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 18.01.2017 um 19.00 Uhr stellte die Polizei fest, dass ein 46-jähriger Dülmener an seinem nicht zugelassenen Auto Kennzeichen ohne Siegel angebracht hat. Da der Wagen auf der Straße An der Silberwiese geparkt war, ließen die Polizisten die Nummernschilder wieder abbauen und legten eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs vor.

