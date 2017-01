POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße, Hohe Straße, Overbergstraße/ Sachbeschädigungen durch Böller

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017 beschädigten Unbekannte in den Abendstunden Briefkästen bzw. Hauseingänge mit Briefschlitzen durch Böller. Die Tatorte liegen in der Hohen Straße, Elsa-Brändström-Straße und auf der Overbergstraße, wobei die Tat hier auch schon einige Tage zurückliegen kann. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell