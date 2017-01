POL-COE: 59348 Lüdinghausen, Disselhook, Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots) - Am 17.01.17, 10:20 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann aus Lüdinghausen mit seinem Auto auf der Straße Disselhook. In Höhe der Einmündung Neustraße/ Disselhook bog ein bisher flüchtige Autofahrer auf die Straße Disselhook ein. Der Lüdinghauser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der flüchtige Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen, Tel.: 02591-7930, entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell