POL-COE: Dülmen, Brokweg/ Wohnungslose in leerstehendem Haus festgenommen

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 18.01.2017 um 12.20 Uhr nahm die Polizei zwei Männer (22 und 46) fest, die in Dülmen in ein momentan unbewohntes Haus am Brokweg eingebrochen waren und sich dort häuslich niedergelassen hatten.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell