POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Bahnhofstraße/ Notrufschilder gestohlen

Coesfeld (ots) - In der Zeit zwischen dem 09.01.2017 und 15.01.2017, 12.00 Uhr stahlen Unbekannte Notrufschilder von zwei Parkbänken an der Bahnhofstraße in Capelle. Die Schilder hatte der Heimatverein dort zur Koordinierung bei möglichen Hilferufen angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell