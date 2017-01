POL-COE: Ascheberg, Ortskern/ Einbruch in Malergeschäft

Coesfeld (ots) - Im Zusammenhang mit dem Einbruch in einen Friseursalon ist auch ein Einbruch in den benachbarten Malerbetrieb zu sehen. Hier wurde neben einer Geldbörse und Bargeld auch ein Auto gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell