POL-COE: Ascheberg, Ortskern/ Einbruch in Friseursalon

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Dienstag, 17.01.2017, 19.15 Uhr bis Mittwoch, 18.01.2017, 06.55 Uhr hebelten Unbekannte die Zugangstüren zu einem Friseursalon in Ascheberg auf und stahlen Haarpflegeprodukte, betriebliches Handwerkzeug sowie einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell