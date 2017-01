Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017 zwischen 15.15 Uhr und 21.00 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Kettelerstzraße in Billerbeck auf und durchsuchten das Haus. Zu möglichem Diebesgut konnten die Bewohner noch keine Angaben machen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell