POL-COE: Senden, Bredenbeck/ Unfall bei Glätte - ein Leichtverletzter

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017 um 20.30 Uhr kam ein 43-jähriger Sendener glättebedingt mit seinem Auto in der Bauerschaft Bredenbeck von der Fahrbahn ab und touchierte drei Bäume. der Sendener verletzte sich leicht; an seinem Auto entstand Totalschaden.

