Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017 um 19.20 Uhr kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen Lüdinghauser, der mit seinem Nissan auf der Ostlandwehr in Dülmen unterwegs war. Ein Drogentest verlief positiv, so dass die Polizisten in der Polizeiwache Dülmen eine Blutprobeentnahme veranlassten und eine Anzeige erstatteten.

