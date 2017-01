POL-COE: 48720 Rosendahl, Holtwick, Ringstraße, Einbruch in Mehrfamilienhaus

Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 17.01.17, 19:05 Uhr bis 22:20 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in das Haus. Bei der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld, Tel. 02541-140, entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell