POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Montag, 16.01.2017 zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr beschädigte der unbekannte Fahrer eines roten Fahrzeugs einen auf dem Lübbesmeyerweg in Coesfeld in Höhe des SB-Wash geparkten Renault eines Coesfelders. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell