POL-COE: Senden Ottmarsbocholt / Diebesgut gefunden

Coesfeld (ots) - Am 02.01.2017 wurde an einem Abwassergraben in

Senden-Ottmarsbocholt Dorfstraße 55 in Höhe der Gaststätte Lindfeld

u.a. eine entleerte Handtasche gefunden. Der Inhalt, überwiegend Modeschuck, lag verstreut im näheren Umfeld. Bislang konnten die Gegenstände keiner Straftat zugeordnet werden.

Wer kann Angaben zu den hier abgebildeten Gegenständen machen? Tel.: Polizei Lüdinghausen 02591/7930

