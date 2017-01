POL-COE: 48653 Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring/Borkener Straße, Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 13.01.2017, 07:35 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau aus Coesfeld mit ihrem Fahrrad und angehängtem Fahrradanhänger auf dem rechtsseitig neben der Borkener Straße verlaufenden Radweg in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Borkener Straße musste sie aufgrund von Rotlicht anhalten. Als die Lichtenzeichenanlage auf Grün umschaltete, fuhr die Coesfelderin an. Ein weißer Kleintransporter näherte sich von hinten und bog anschließend nach rechts auf den Konrad-Adenauer-Ring ab und übersah die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau aus Coesfeld stürzte zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Der Fahrer des weißen Kleintransporters flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Tel.: 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell