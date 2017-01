POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche- Besonders schwerer Diebstahl

Coesfeld (ots) - Am 13.1 bis 15.1 um 14:27 hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster der Pestalozzischule auf und verschaffte sich so Zugang in das Objekt. Auf Grund einer versperrten Zwischentür, hebelte der Täter das Fenster des Lehrerzimmers auf und zerbrach dabei die Scheibe. Der Täter wurde darauf von den Zeugen überrascht und zur Flucht ohne Beute gezwungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Täterbeschreibung: Männlich, ca.180 cm groß, normale Statur, ca.25-30 Jahre alt, kurze schwarze Haar, schwarzer Kapuzenpullover.Hinweise nimmt die Polizei Dülmen entgegen. Tel.02594/7390

