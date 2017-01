POL-COE: Dülmen, Hohe Straße - Körperverletzung

Coesfeld (ots) - Um 21.45 am 14.1 eskalierte ein Streit in einer Bar zwischen dem 36-jährigen Täter und dem Zeugen. Der 34-jährige Geschädigte versuchte den Streit zu schlichten, wobei der Täter ihm am Kopf verletzte und der Geschädigte kurzzeitig ohnmächtig wurde und sich beim Sturz an der Schulter verletzte. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen. Tel.:02594/7930

