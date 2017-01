POL-COE: Dülmen, Paul-Gerhardt-Straße 10- Fahrraddiebstahl

Coesfeld (ots) - Am 15.1 um 15:30 haben zwei Täter ein Hollandrad vom Fahrradständer der Paul-Gerhardt Schule gestohlen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und hielt einen 16-jährigen Tatverdächtigen aus Dülmen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die Personalien des Tatverdächtigen festgehalten. Derzeit wird geprüft ob er für weitere gleichgelagerte Fälle in Frage kommt, die Ermittlungen in Bezug auf den zweiten Täter dauern an.

