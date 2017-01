POL-COE: Coesfeld, Natz-Thier-Weg, Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 14.01.2017 (Sa), 19:45 Uhr bis 15.01.2017, 00:25 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter von der Straße aus in den rückwärtigen Bereich eines freistehenden Einfamilienhauses am Natz Thier Weg in Coesfeld und dort vor ein Terrassenfenster. Durch mehrfaches Ansetzten eines unbekannten Hebelwerkzeuges (augenscheinliche Klingenbreite 10mm) hebeln der / die Täter einen Flügel des Terrassenfensters auf und gelangen so in das Objekt. Die Täter durchsuchten augenscheinlich nahezu sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest, der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell