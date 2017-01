POL-COE: Coesfeld, Lambertiplatz, Schwerer Raub auf Geldboten

Coesfeld (ots) - Am 15.01.2017 (So), gegen 02:10 Uhr begegnete ein bislang unbekannter Mann zwei 21 und 25-jährigen Mitarbeitern einer Gaststätte auf dem Fußweg zwischen der Lambertikirche und dem Stadthaus. Als er an beiden Personen vorbeigegangen war, wurde der 21-jährige Mitarbeiter plötzlich und unerwartet von hinten angegangen und festgehalten. Die 25-jährige Mitarbeiterin wehrte sich zunächst dagegen, dass ihr einer von offensichtlich zwei Tätern ihren Rucksack, den sie über der Schulter trug, wegnehmen wollte. Daraufhin wurde die Geschädigte von dem zweiten Angreifer zu Boden gestoßen. Am Boden liegend trat der Täter zweimal in das Gesicht der 25-jährigen Frau, diese wurde dabei im Gesicht erheblich verletzt. Anschließend wurde der Frau der Rucksack entrissen. In dem Rucksack befanden sich die Tageseinnahme einer Gaststätte sowie ihr persönliches Portemonnaie mit Bargeld und Papieren und ein Mobiltelefon.

Nach dem Angriff flüchteten zwei Männer in Richtung Bernhard-von- Galen-Straße. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden.

1. Täter: männliche Person ca. 180 groß, schlank, komplett dunkel gekleidet, schwarze oder dunkelgraue Jacke mit Reißverschluss und Kapuze, bei Tatausführung schwarzes oder dunkelblaues Tuch vor dem Gesicht. 2. Täter: Zur Person konnten keine Hinweise erlangt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld, Telefon 02541-140, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell