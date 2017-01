POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Elsen, Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots) - Am 15.01.2017 (So), 03:19 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw Ford Mondeo blau, spanische Zulassung, die Straße Elsen, aus Fahrtrichtung Osterwick kommend, in Fahrtrichtung Landstraße 555. Im Bereich einer scharfen Linkskurve verlor der Fahrer aufgrund einer den Umständen nicht angepassten Höchstgeschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Höhe der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit einer Richtungstafel in Kurven (VZ 625-11) und kam in einem Abwassergraben zum liegen. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne vorher seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Über das abgelesene Kennzeichen konnte kein Halter oder Verantwortlicher ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Fahrer verlief erfolglos. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt, Hinweise auf den flüchtigen Fahrer an die Polizei in Coesfeld, Telefon 02541-140

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell