POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots) - Am 15.01.2017 (So), 04:48 Uhr befuhr 25-jähriger Mann aus Selm mit seinem Pkw die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Olfener Straße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hausfassade. Von dort prallte das Fahrzeug zurück und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung neben der Fahrbahn im Gebüsch stehen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

