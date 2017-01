POL-COE: Billerbeck, Dörholt, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots) - Am 14.01.2017 (Sa), 07:25 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Billerbeck die Landstraße 577 aus Richtung Nottuln kommend in Richtung Billerbeck. In Höhe der Unfallstelle überholte er einen anderen PKW. Beim Wiedereinordnen nach dem Überholvorgang geriet der Mann mit seinem Auto aufgrund Straßenglätte ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich das Auto. Der Billerbecker wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell