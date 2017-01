POL-COE: Dülmen, Börnste, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots) - Am 13.01.2017 (Fr), 13:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Kleve den Wirtschaftweg 555 von der Bundesstraße 474 kommend in Richtung Haus Waldfrieden. In einer Linkskurve kam der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. Ein Krankenwagen brachte den verletzten Mann ins Krankenhaus Dülmen. Es entstand Sachschaden am Pkw und an 2 Leitpfosten in Höhe von geschätzt ca. 5000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell