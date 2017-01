POL-COE: Ascheberg, Herbern, Münsterstraße, versuchter Einbruch in eine Bäckerei

Coesfeld (ots) - In der Nacht zum heutigen Samstag hebelten Einbrecher die Eingangstüren zu einer Bäckereifiliale auf. Der weitere Einstieg durch Reißen an den zwei Hälften der elektrischen Schiebetüren misslang dann jedoch. An den Schiebetüren konnten Spuren der Täter festgestellt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf mindestens 1000 geschätzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell