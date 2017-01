POL-COE: Dülmen, Halterner Straße, versuchte gefährliche Körperverletzung und Bedrohung

Coesfeld (ots) - Am 14.01.2017 (Sa), 03:00 Uhr lief ein 22-jähriger Mann aus Dülmen mit einem Küchenbeil im Außenbereich einer Gaststätte auf zwei Personen zu, deren Identität bislang nicht ermittelt werden konnte. Diese flüchteten vom Tatort. Er begab sich dann in die Gaststätte, hier erteilte ihm der Gaststättenbesitzer aber ein Hausverbot. Das Küchenbeil gab er zuvor beim Besitzer ab. Dem ausgesprochenen Hausverbot kam er dann aber nicht nach. Im folgenden verbalen Streit hielt der Beschuldigte einen portablen Standaschenbecher drohend in Richtung der Bediensteten und anderer Gäste. Es gelang schließlich einer Gruppe von Gästen den Mann zu vertreiben. Das Küchenbeil wurde durch inzwischen am Einsatzort eingetroffene Polizeibeamte sichergestellt, eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten nach Anordnung durch die STA Münster entnommen. Anschließend wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt, eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen zu melden. Insbesondere sollten sich die Personen melden, die im Außenbereich der Gaststätte von dem Mann bedroht wurden.

