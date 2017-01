POL-COE: Coesfeld, Walkenbrückenstraße (Parkplatz vor Pfarrhaus)/ Sachbeschädigung durch Luftgewehr

Coesfeld (ots) - Am 10.01.17, zwischen 15.45 Uhr und 17.45 Uhr, parkte ein schwarzer Mercedes 220 vor dem Pfarrhaus. Wegen eines technischen Defektes, wurde das Auto in eine Werkstatt gebracht. Dort fand man einen metallischen Fremdkörper (vermutlich Diabolo Rundkugel) im Ölkühler des Automatikgetriebes. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 1.200,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Tel.: 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell