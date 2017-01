POL-COE: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bernhardstr., Ascheberg-Herbern

Coesfeld (ots) - Am 12.01.2017, gegen 16:08 Uhr, kam es auf der Bernhardstraße in Ascheberg-Herbern zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 48-jähriger Lkw-Führer aus Dortmund geriet aus bisher unbekanntem Grunde mit seinem Lkw auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort seitlich mit dem Pkw eines 77-jährigen Drensteinfurters. Der 77-jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Der 48-jährige Lkw-Fahrer und die 77-jährige Beifahrerin, welche mit im Pkw gesessen hatte, wurden mit dem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der 77-jährige Pkw-Führer wurde mit dem Rettungshubschrauber der Klinik in Dortmund zugeführt. Alle drei beteiligten Personen wurden schwer verletzt. Die Bernhardstraße wurde zeitweise gesperrt.

