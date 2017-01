POL-COE: Olfen, Kirchstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - In der Nacht zum 11.01.17 versuchten unbekannte Täter vergeblich, die Eingangstür einer Zahnarztpraxis auf zu hebeln. Hierbei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Tel.: 02591/7930.

