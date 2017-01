POL-COE: Dülmen, Elsa-Brandström-Straße/ Sachbeschädigung

Coesfeld (ots) - Am 11.01.17, um 21.00 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie zwei junge Männer Feuerwerkskörper in einen Briefkasten warfen. Der Briefkasten wurde in zwei Teile gerissen und somit total beschädigt. Täterbeschreibung: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, einer trug eine beige Jacke, der andere eine schwarze Jacke. Beide hatten Kapuzen auf. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Tel.: 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell