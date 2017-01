POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße, Auf der Geest/ Einbrüche

Coesfeld (ots) - Am 10.01.17, um 23.53 Uhr, brachen unbekannte Täter die Haupteingangstür der Kindertageseinrichtung "St. Elisabeth" auf und gelangten so in den Vorraum. Als sie versuchten, die Zwischentür auf zu brechen, wurde Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Um 00.45 Uhr brachen sie eine Tür und ein Fenster des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs auf und drangen in das Gebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Die Täter flüchteten in Richtung Stever. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Tel.: 02591/7930.

