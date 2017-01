POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Am 09.01.2017, zwischen 14.45 Uhr - 17.45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 200,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Tel.: 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell