POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße, Anlohstraße/ Einbrüche

Coesfeld (ots) - Am 09.01.17, zwischen 14.15 Uhr und 18.30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Anlohstraße und in ein Reihenhaus auf der Borkener Straße ein. Sie durchsuchten die Räume und Schränke und entwendeten Schmuck und eine Taschenuhr. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 1.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Tel.: 02541/140.

