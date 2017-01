POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp (Parkplatz Möbel Boer) / Sachbeschädigung

Coesfeld (ots) - Am 07.01.2017 zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter eine geparkten schwarzen BMW an der hinteren linken Tür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Tel.: 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell