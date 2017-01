POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße /Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am 07.01.2017 verursachte ein unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 20.10 Uhr einen Schaden an einem geparkten grauen Ford Galaxy. Plastiksplitter eines Frontscheinwerfers konnten sichergestellt werden. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Tel.:02591/7930.

