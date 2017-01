POL-COE: Ascheberg,B58 / Verkehrsunfall

Coesfeld (ots) - Am 08.01.2017 um 18.39 Uhr befuhr eine 35 jährige Frau aus Münster die B58 und bog nach links auf die Autobahn 1 ab. Im Einmündungsbereich der Autobahn kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 19 jährigen Fahrer aus Kamen , welcher die B58 von Ascheberg in Fahrtrichtung Drensteinfurt befahren wollte. Beide Fahrzeugführer gaben an bei Grünlicht gefahren zu sein. Es entstand ein Sachschaden von 7000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, Tel.: 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell