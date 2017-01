POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße (B474)/ Verkehrsunfall

Coesfeld (ots) - Am 08.01.2017 um 23.08 Uhr fuhr ein 31 jähriger PKW Fahrer aus Gronau auf der B474 von Dülmen in Richtung Coesfeld. Der Gronauer ließ sich von seinem Mobiltelefon ablenken, weil er es zum Navigieren nutzte. Ein entgegenkommender 46 jähriger Rettungswagenfahrer aus Dülmen musste ausweichen und eine Vollbremsung vollziehen. Hierdurch wurde ein 30 jähriger Mitfahrer aus Waltrop leicht verletzt. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der Gronauer flüchtete vom Unfallort, konnte aber in Tatortnähe von einer Zivilstreife angehalten werden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell