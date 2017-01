POL-COE: Kreis Coesfeld, erfreuliche Zwischenbilanz bei schwierigen Wetterverhältnissen/Verkehrsteilnehmer haben sich auf den Wintereinbruch eingestellt

Coesfeld (ots) - Eine erste erfreuliche Zwischenbilanz zum plötzlichen Wintereinbruch zieht die Polizei für den Kreis Coesfeld. Offensichtlich hatten sich alle Verkehrsteilnehmer gut auf die winterlichen Straßenverhältnisse eingestellt, denn nur wenige witterungsbedingte Unfälle forderten die Streifenwagenbesatzungen der Polizei.

So waren am 07.01.2017 zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr kreisweit nur sechs witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufzunehmen. Bei fünf Unfällen in Billerbeck, Dülmen, Seppenrade, Olfen und Nottuln entstand lediglich Sachschaden, bei einem Unfall in Gaupel war leider auch Personenschaden zu verzeichnen(siehe gesonderte Meldung)

Auch der auftretende Regen, der manche Fahrbahn oder Bürgersteige extrem glatt werden ließ, verursachte keine Probleme.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell