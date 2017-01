POL-COE: Nottuln-Darup, Pfarrer-Kroos-Straße, Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Am 06.01.2017 (Fr), zwischen 17:00 und 18:40 Uhr gelangten unbekannte Täter mittels Kittfalzstechen über die nach hinten gelegene Terrassentür in ein freistehende Einfamilienhaus. Dort betraten sie alle Räumlichkeiten und durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse. Durch die Heimkehr der Geschädigten wurden die Täter gestört, diese verließen fluchtartig das Haus und entfernten sich unter Mitnahme von Diebesgut. Eine genaue Schadensaufstellung muss noch erstellt werden. Eine sofortige Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Hinweise an die Polizei in Coesfeld, Telefon 02541-140

