POL-COE: Coesfeld, Gaupel, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots) - Am 07.01.2017 (Sa), 08:40 Uhr befuhr ein 25jähriger Pkw-Fahrer aus Coesfeld mit seinem Auto die Landstraße 555 aus Fahrtrichtung Coesfeld kommend in Fahrtrichtung Rosendahl. In Höhe der Unfallstelle kam der Fahrer auf der winterglatten Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Rutschen. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den linksseitigen Radweg und danach gegen einen Baum. Der Autofahrer klagte danach über Rückenschmerzen und wurde durch die Feuerwehr Coesfeld geborgen. Für die Bergung des Verletzten musste die Feuerwehr das Dach des Pkw abtrennen. Während der Bergung des Fahrers war die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt, zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht. Das nicht mehr fahrbereite Autoo wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell