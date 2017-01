POL-COE: Coesfeld, Sirksfeld/ Brand

Coesfeld (ots) - Am 05.01.17, um 05.10 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand in einem Restaurant gerufen. Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung wurde neben der Küche einige weitere Räume im Erdgeschoss beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein größerer Topf in Brand, der sich auf einem eingeschalteten Herd befand. Hinweise auf einen technischen Defekt liegen nicht vor. Die Polizei geht von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

