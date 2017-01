POL-COE: Ascheberg Herbern, Forsthövel-Merschstraße (L671)/ Verkehrsunfall

Coesfeld (ots) - Am 04.01.17, um 21.45 Uhr, befuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Hamm die L671 von Herbern in Richtung Drensteinfurt. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam sie auf winterglatter Straße von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben und überschlug sich. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 10.500,- Euro.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell