POL-COE: Billerbeck, Kampstraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am 03.01.17, zwischen 08.15 Uhr 13.24 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Caddy. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Tel.: 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell