POL-COE: Lüdinghausen, B235/ Verkehrsunfall

Coesfeld (ots) - Am 02.01.17, um 21.00 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Selm die B235 in Richtung Senden. In der Bauerschaft Aldenhövel kam er auf winterglatter Fahrbahn in einer leichten Linkskurve ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Böschung und kam im Straßengraben zum Stillstand. Hierbei wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 1.600,- Euro.

