POL-COE: Dülmen, Overbergstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 31.12.16, 17.00 Uhr - 02.01.16, 08.25 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die städtische Bibliothek ein und entwendeten aus dem Kassenbereich 280,- Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Tel.: 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell