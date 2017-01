POL-COE: Dülmen, Josef-Heiming-Straße/ Sachbeschädigung

Coesfeld (ots) - Am 31.12.16, zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mit einem Silvester-Böller eine Scheibe am Pfarrheim der St. Viktor Kirchengemeinde. Der Sachschaden beläuft sich auf 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Tel.: 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell