POL-COE: Coesfeld, Walkenbrückenstraße/ Verletzter Zuwanderer wieder zu Hause, Tatverdächtiger ermittelt

Coesfeld (ots) - Die Polizei konnte Identität des Flüchtlings, der in der Silvesternacht in Coesfeld schwer verletzt worden ist, klären. Es handelt sich um einen 28-jährigen Syrer, der gemeinsam mit anderen Flüchtlingen in einem Flüchtlingstreff gefeiert hatte. Nach Mitternacht bekam er nach eigenen Angaben einen Schlag oder Tritt in den Rücken. Dadurch stürzte er und zog sich Verletzungen zu. Vor Ort verkrampfte der Verletzte, so dass er sediert wurde. Noch in der Nacht hat er dann das Krankenhaus verlassen. Tatverdächtig ist ein 22-jähriger Iraker, der ebenfalls in Coesfeld lebt. Die genauen Tatumstände werden zur Zeit noch ermittelt. Es könnte sich sowohl um eine gezielte Körperverletzung als auch um ein Rempeln im Überschwang der Freude handeln. Ursprungsmeldung: Auftrag Nr. 2841016 Freigegeben am 01.01.2017, 12.09 Uhr ots-polizei Polizei Coesfeld Coesfeld, Walkenbrückenstraße/ Zuwanderer nach Tritt in Rücken schwer verletzt Coesfeld - Am Neujahrsmorgen 2017 um 00.32 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein männlicher Unbekannter einem Zuwanderer in den Rücken trat. Dieser ging bewusstlos zu Boden und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine genauere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Das Opfer konnte noch nicht befragt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell