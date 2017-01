POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Straftat gegen das Waffengesetz

Coesfeld (ots) - Am 01.01.17, gegen 00.15 Uhr, schoss ein 35-jähriger Mann aus Lüdinghausen mit einem Gewehr mehrfach in die Luft. Zeugen informierten die Polizei. Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat in seiner Wohnung angetroffen. Dort fanden die Polizeibeamten mehrere nicht ordnungsgemäß gelagerte Kurz-und Langwaffen sowie größere Mengen Munition. Der 35-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

