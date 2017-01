POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/ Festnahme nach LKW-Aufbruch

Coesfeld (ots) - Am 02.01.17, um 01.03 Uhr, brachen drei Männer aus Selm und Olfen einen geparkten Ford Transit auf und entwendeten hieraus hochwertige Maschinen und Werkzeuge. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei, die einen der Täter (18 Jahre aus Selm) am Tatort festnehmen konnte. Die Ermittlungen bezüglich der anderen beiden Täter (19 Jahre aus Selm und 21 Jahre aus Olfen) dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell